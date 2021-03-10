"Это странная история" - глава "Слуги народа" об отсутствии результатов президентского опроса

Результаты "5 вопросов от президента" до сих пор не показали. Фото: pravda.com.ua

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко не смог объяснить, почему не опубликовали окончательных результатов опроса президента Украины Владимира Зеленского. Его проводили волонтеры во время местных выборов 25 октября 2020 года.

"Это какая-то странная история, мы планировали это сделать, но почему-то не сделали. Я думаю, это все-таки надо сделать, это дело чести для партии. Может, подвяжем к сдаче отчета, чтобы была какая-то последовательность", - заявил Корниенко, передает hromadske.

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Говорит, в неопубликовании результатов опроса не было какого-то помысла, просто "по-видимому, уже как-то немного оно отошло на второй план".

"Мы начали заниматься имплементацией этого, и это оказалось интереснее, чем обсуждать результаты", - добавил политик.

25 октября состоялись местные выборы. Одновременно с ними проводилось "всенародный опрос", инициированное Зеленским. Каждому украинцу предлагали ответить на 5 вопросов: поддерживает ли он введения пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли гражданин легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных; нужно ли Украине на международном уровне поставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом. Финансировала "всенародный опрос" партия "Слуга народа".