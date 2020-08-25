"Это сложная работа" - Кравчук похвалил Скабееву

Кравчук з прихильністю висловився про Скабєєву.

Первый президент Леонид Кравчук считает русскую пропагандистскую Ольгу Скабееву журналисткой. Около месяца назад давал ей интервью в эфире российского федерального канала Россия 1.

"Вот если бы Путина я мог положить на лопатки, если бы я общался с ним - публично. Вот тогда я бы сказал - "это противник". Сама Скабеева - она ​​мне не противник, она журналист", - говорит Кравчук в интервью Дмитрию Гордону .

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Добавил, что "очень уважает работу" таких как Скабеева: "Я знаю, какая это сложная работа. Они как разведчики ходят по лезвию, и за ними всегда миллиона. Эти миллионы делятся или туда, или туда".

Кравчук с недавних пор - глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по Минскому процессу.

От коронавируса первый президент Украины Леонид Кравчук защищается специальным американским изобретением.