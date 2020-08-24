Это путь в никуда: МИД Украины ответило на реакцию Беларуси относительно заявления Зеленского

В МИД хотят Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на резкие заявления со стороны внешнеполитического ведомства Республики Беларусь.

"Для нас Беларусь - соседнее государство, с которым мы всегда стремились и стремимся дружеских отношений. Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИД, но советуем не отвергать ценных дружеских советов ", - говорится в заявлении украинского министерства.

В МИД также добавили, что: "Опыт украинской революции Достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо прокладывать себе путь вперед дубинками - это путь в никуда. Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию".

Ранее в МИД Беларуси ответили на слова президента Владимира Зеленского о выборах в стране. "В этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы почувствовать какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы не нуждаемся в них", - заявили в ведомстве.