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"Это нормально, когда прощаются с предшественниками" - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве

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&quot;Это нормально, когда прощаются с предшественниками&quot; - премьер прокомментировал увольнения в Минздраве
Аудит Минздрава - это нормально, говорит Гончарук. Фото: УНІАН

Аудит Министерства здравоохранения - нормальная ситуация. Проблема конфликта в самом коллективе решится.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в понедельник.

"Во-первых, я доверяю министру (Зоряне Скалецкой. - Gazeta.ua). Мы договорились с самого начала, что кадровые вопросы внутри министерств - это компетенция министра.

Я видел открытое письмо, которое адресовали мне, по конфликтной ситуации. Так случилось, что знаю десятки людей, которые там работают. Знаю ситуацию с самых разных сторон. Проблема, которая сейчас существует, это больше проблема коммуникаций. Люди не всегда могут найти друг с другом общий язык.

Министр пообещала, что на этой неделе приложит усилия, чтобы выяснить, что происходит", - сказал Гончарук.

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Премьер прокомментировал аудит.

"Каждый министр, когда приходит в министерство, оценивает людей, с которыми работает. И во многих министерствах очень меняется команда, в частности, которая управляет отдельными департаментами. Увольняются государственные секретари, директора департаментов.

Это массовое явление сейчас в правительстве - когда прощаются с теми, кто работал в предыдущих командах. Это типичная нормальная ситуация. Ситуация с Минздравом - особая, требует отдельного внимания. Относительно аудита, каждый министр должен посмотреть, а что, собственно, сделано".

В Министерстве здравоохранения пытаются уволить работников, которые пришли во время работы предыдущего министра Ульяны Супрун.

Так планировалось уволить двух руководительниц директоратов министерства - директората стратегического планирования и евроинтеграции Ирину Литовченко, гендиректора медицинских услуг Оксану Сухорукову.

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