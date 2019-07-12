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"Это не последнее решение" - почему суд ЕС снял санкции с Януковича

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&quot;Это не последнее решение&quot; - почему суд ЕС снял санкции с Януковича
Украинцы могут ждать новых решений в пользу Януковича. Фото: Delo.ua

Суд Евросоюза отменил санкции 2016-2018 года против экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения из-за отсутствия четких и понятных обвинений.

После этого можно ожидать и других решений в пользу "старого режима", считает лидер общественного движения "Родная страна" Николай Томенко, пишет obozrevatel.com.

"После Революции достоинства генеральный прокурор Олег Махницкий обвинял Януковича в краже $100 млрд. Затем появилось уточнение, что это они в целом украли $100 млрд. А на КАМАЗах было вывезено $32 млрд. Прошло 5 лет. Были всевозможные фейковые расследование. Но физических доказательств того, что Янукович украл - кроме заочного суда о том, что он предал Украину - мы не получили", - отметил Томенко.

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Настроения в Европе по Украине стали более прохладными и осторожными. По мнению политика, это вторая причина аннулирования старых санкций.

"Европейцы прекрасно понимают, что в Украине произошла смена власти и можно спокойнее реагировать на ситуацию. Очевидно, теперь они отреагировали на то, что серьезных и убедительных доказательств украинские правоохранительные органы не нашли. И соответственно, они снимают санкции. Думаю, это не первое и не последнее решение, которое касается представителей политического режима Януковича", - отметил Томенко.

Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС 2016-2018 годов против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Суд Европейского Союза отменил санкции ЕС по искам экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра, экс-министра доходов и сборов Александра Клименко, екс-премьера Сергея Арбузова, бывшего генерального прокурора Виктора Пшонки и его сына Артема Пшонки и екс-главы администрации президента Андрея Клюева.

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