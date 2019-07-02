"Это капитуляция": языковые инициативы с Банковой вызвали шквал критики в политикуме

От языкового заявления Андрея Богдана даже открестились в партии "Слуга народу". Фото: president.gov.ua

Заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о "региональном российском" для Донбасса вызвали острую критику в украинском политикуме.

Реакции появились в соцсетях.

"Наша национальная идентичность - самое сильное оружие Украины.

Чтобы достигать перемирия, можно отводить танки. Но нельзя "отводить" язык или культуру! Это приведет не к миру - это приведет к капитуляции", - написал в Twitter Вакарчук.

Наша національна ідентичність-найсильніша зброя України. Щоб досягати перемир'я, можна відводити танки...Але не можна "відводити" мову чи культуру! Це призведе не до миру - це призведе до капітуляції. Ми сильні, коли ми єдині! На відео: український Харків 30 червня 2019 року pic.twitter.com/VwYi59M6co — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 2 липня 2019 р.

"Торговля языком не принесет Украине никаких дивидендов. И не остановит Россию. Потому что Россия пришла не за Луганском или Донецком, и даже не за Крымом", - заявил пятый президент Петр Порошенко.

Ідею російської мови як регіональної вигадали у Кремлі винятково для штучного поділу українців та політичного шантажу. Тому статус російської як регіональної завжди використовувався не для захисту "язика", а для агітації за "русский мир". Треба, щоб це пам'ятали "у Зеленського" — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 1 липня 2019 р.

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Ранее глава Офиса президента Андрей Богдан заявил: "Лично мое мнение: я бы разрешил Донецку и Луганску государственный - украинский, региональный - русский".