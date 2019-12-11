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среда, 11 декабря 2019 15:00

"Это хорошо. Украинцы становятся богаче" - Гончарук прокомментировал падение доллара

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&quot;Это хорошо. Украинцы становятся богаче&quot; - Гончарук прокомментировал падение доллара
Укрепление гривны - это доверие к ней, говорят в правительстве.

Из-за укрепления гривны цены на товары должны быстрее падать. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук на брифинге в среду.

"Укрепление гривны это хорошо для граждан Украины, так как они становятся богаче. Каждая гривна, которую человек получает больше весит - за нее можно больше купить.

Но существует проблема, что при снижении курса гривны не так же стремительно падают цены. С этим нужно работать. Это работа Антимонопольного комитета", - сказал он.

Гончарук заявил, что правительство "делает все для того, чтобы уровень конкуренции на рынках был сильнее и, как следствие, цены снижались быстрее".

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"Поэтому здесь не каждое событие влияет з сегодня на завтра. Отдельные вещи, такие как снижение или усиление гривны, влияет постепенно. Это постепенно влияет на то, что цены или растут медленнее, или снижаются по отдельным позициям. Но они должны снижаться быстрее.

От того, что укрепляется гривна есть и те, кто проигрывают. Проигрывают прежде всего наши экспортеры. Мы ищем возможность им уменьшить негатив от этого явления.

Укрепление гривны - это в том числе доверие к нашей национальной валюте. У нас очень большой уровень долларизации экономики. Очень долго украинцы не верили в свою национальную валюту, а потому держали свои сбережения в валюте иностранной", - сказал премьер.

Прожиточный минимум украинцев может вырасти вдвое - до 4200 грн. В правительстве говорят, что это позволит увеличить доходы наиболее социально незащищенных украинцев, не увеличивая ставок государственных пошлин, платежей и штрафов.

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