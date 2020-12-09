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среда, 09 декабря 2020 11:00

Эта власть не собирается бороться с коррупцией" - что значит конфликт вокруг НАБУ и Татарова

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Эта власть не собирается бороться с коррупцией&quot; - что значит конфликт вокруг НАБУ и Татарова
Что означает вмешательство означает вмешательство означає втручання в дело Татарова. Фото: УП

Генпрокурор защищает агента в Офисе президента Портнова (ексзаступник главы Администрации Януковича Андрей Портнов был клиентом адвоката Татарова. - Gazeta.ua). Нашла способ в ручном режиме управлять уголовными производствами НАБУ. Потому руководитель Специализированной актикорупцийнои прокуратуры еще не выбран, заметила исполнительный директор "Центра противодействия коррупции" Дарья Каленюк о конфликте между Олегом Татаровим из Офиса президента, НАБУ и генпрокурором. .

"Татаров был представителем милиции, оправдывал избиение студентов во время Революции Достоинства "Беркутом". Потом - адвокатом олигархов Новинского, Ахметова, юристом коррупционера Микитася. После этого оказался в Офисе президента Зеленского ответственным за работу правоохранительных органов. Президент по требованию западных партнеров выступил с заявлением . Мол, на НАБУ нельзя давить и увольнять директора Артема Сытника по политическим причинам. На следующий день Татаров выступил с кремлевским объявлением, что Сытник не имеет права возглавлять НАБУ, а сама структура - враждебная западная. Уже тогда Зеленский должен был уволить Татарова. Молчание президента к нему означает, что эта власть не собирается бороться с коррупцией. А отношения с западными партнерами в дальнейшем будут разрушены. Неизвестно, кто дает указания Венедиктовой. и где в Офисе президента заканчивается Портнов и начинается Зеленский.

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Перспективы в деле Татарова и "Укрстроя" теперь нет. Прокуроров, ее видели, устранили. Дело похоронят. Татаров останется на должности".

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что все дела "доведут до справедливого финала". Об этом написала в Facebook по случаю Международного дня борьбы с коррупцией.

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Дата
09
декабря

Зеленский встретился с Путиным

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