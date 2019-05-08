Эта Верховная Рада еще может смягчить себе приговор - эксперт

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Принятие нового Избирательного кодекса повысит рейтинги нынешних народных депутатов и позволит сделать лучшим следующий созыв Верховной Рады.

Об этом сказал политический эксперт Александр Солонтай в эфире "112 Украина".

"Избиратели уже составили оценку этой Верховной Рады. Теперь вопрос, смягчит ли этот приговор принятия необходимых законопроектов хотя бы сейчас, к концу каденции. Или этот приговор будет таким жестким, каким его показывают сейчас социологические опросы.

Среди перечня законопроектов - по каким правилам выбирать новую Верховную Раду. Это вопрос открытых списков или реформирования избирательного законодательства. Одно дело просто понимать, что рано или поздно мы все равно поменяем эту Верховную Раду на другую. Другое дело - по каким правилам мы будем ее менять. Если сейчас по старым правилам делать внеочередные выборы, то есть опасность, что мы получим не лучшую, возможно, хуже Верховную Раду. Другое дело, если бы были приняты открытые списки, реформировано законодательство о правилах выборов, жесткое наказание за подкуп и фальсификации - необходимые законопроекты есть", - сказал Солонтай.

Он отметил, что к процессу принятия новых избирательных правил должны привлекаться все политические силы.

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Сегодня в Украине действует комбинированная избирательная система. 225 депутатов избираются в Верховную Раду через мажоритарные округа. Там побеждает тот, кто получает большинство голосов. Поэтому перед выборами кандидаты пытаются завоевать уважение жителей своего округа и вкладывают деньги в ремонт, социальную помощь, гречку и тому подобное. Еще 225 кандидатов проходят в Раду по закрытым партийным спискам. Избиратель голосует за определенную партию или блок партий. В случае, если она набирает более 5% голосов, - проходит в парламент. При такой системе у депутатов есть возможность купить себе место в парламенте. Новый Избирательный кодекс введет парламентские выборы по открытым спискам. В ноябре 2017-го Верховная Рада приняла в первом чтении проект Избирательного кодекса №3112-1.