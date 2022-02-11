Эстония предоставит Украине гуманитарную помощь

Помощь пойдет людям, пострадавшим от войны. Фото: Pexels

Эстония выделит Украине €351,700 гуманитарной помощи.

Деньги пойдут на поддержку людей, живущих вблизи восточной границы и на помощь Украине подготовиться к возможному миграционному кризису, передает ERR.

Министерство иностранных дел Эстонии Эва-Марии Лийметс сказала, что восемь лет войны на Донбассе усугубили гуманитарный кризис. Она требует постоянного международного внимания и поддержки.

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"Конфликт повлиял на жизнь почти пяти миллионов людей, из которых более трех миллионов нуждаются в гуманитарной помощи. Для многих жителей проблемой является недостаточное предоставление медицинской помощи и коммунальных услуг, таких как электричество, вода и отопление. Эти проблемы усугубляются в нынешней сложной ситуации с безопасностью, потому мы решили поддержать Украину дополнительной гуманитарной помощью, чтобы облегчить страдания жителей населенных пунктов вблизи границы", - сказала Лийметс.

В среду в Украину прибыли девятая и десятая партии военной помощи от Соединенных Штатов Америки. Ранее в Украину также прибыл груз с военно-технической помощью из Великобритании. В этой партии западные партнеры предоставили бронежилеты и каски для военных.