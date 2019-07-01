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понедельник, 01 июля 2019 05:22

Эстония хочет выйти из ПАСЕ из-за России

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Эстония хочет выйти из ПАСЕ из-за России
Эстония планирует выход из ПАСЕ. Фото: Укринформ

Консервативная народная партия Эстонии (EKRE) намерена вынести на голосование в парламенте вопрос о выходе страны из состава Совета Европы из-за возвращения России в ПАСЕ.

30 июня Совет уполномоченных Консервативной народной партии провел свое заседание в городе Пярну, на котором утвердили соответствующее заявление, сообщает Интерфакс.

Консерваторы обеспокоены решением Парламентской ассамблеи Совета Европы полностью восстановить полномочия делегации России.

"Мы считаем, что Эстония должна прекратить участие в организации, которая потеряла свой моральный авторитет. Решение о том, продолжать или прекратить работу в Совете Европы, должно принимать не только правительство Эстонии, но и депутаты парламента", - говорится в заявлении совета уполномоченных EKRE.

По мнению консерваторов, "право голоса России в Совете Европы было восстановлено под волевым руководством ведущих стран Европы, несмотря на то, что Кремль игнорировал все резолюции ПАСЕ по Крыму и Украине, и продолжает нарушать международное право и устав Совета Европы".

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Напомним, 26 июня ПАСЕ приняла решение о подтверждении полномочий делегации РФ без ограничений, несмотря на нарушение Москвой принципов Совета Европы.

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