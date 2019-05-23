Есть вопросы с печатью бюллетеней, но выборы необратимые - ЦИК

Напечатать бюллетени по действующей системе госзакупок не успеют, говорят в ЦИК.

Центральная избирательная комиссия не успеет напечатать бюллетени в парламентских выборах 21 июля при действующей системе государственных закупок.

Об этом заявила председатель ЦИК Татьяна Слипачук на брифинге, сообщает УНН

"По действующей (системой государственных закупок - Gazeta.ua) - нет", - ответила Слипачук на вопрос журналистов, успеет ли ЦИК распечатать бюллетени.

"Согласно действующему законодательству, нет оснований для того, чтобы остановить подготовку проведения выборов. Избирательный процесс необратим", - также сказала Слипачук.

В то же время председатель ЦИК отметила: пока нет официально зарегистрированной жалобы в Верховном суде по этому вопросу.

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Указ президента Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019-го в четверг, 23 мая, опубликовано в правительственном издании "Урядовий кур'єр".