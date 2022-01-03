"Есть угроза моей безопасности" - Цымбалюк рассказал, почему уехал из России

Журналист 13 лет проработал в России. Фото: Facebook Романа Цымбалюка

Украинский журналист "Униан" Роман Цымбалюк, единственный имевший аккредитацию в России, уехал обратно в Украину из-за угрозы своей жизни.

Об этом он рассказал в интервью "hromadske".

"Я уехал из Российской Федерации, поскольку считаю, что есть угроза моей личной безопасности. Российская хунта, кажется, себя проявила. И сейчас они якобы говорят, что отозвали вызов на допрос, но это не значит, что его не будет снова. Перед этим также было много сигналов, что они "взялись за последнего украинского репортера в Москве очень и очень серьезно", - рассказал Цымбалюк.

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По его словам, последние два месяца все топовые фигуры "российских информвойск" предусматривали Цимбалюку разные проблемы.

"Кто-то хотел, чтобы меня осудили, кто-то говорил, что я шпионю, кто-то еще какую-то фигню выдавал. Поэтому сейчас нужно дождаться и понять, как действовать дальше", - сказал Цымбалюк.

Также журналист добавил, что, хотя он и проработал 13 лет в Москве, никогда не думал там оставаться.

Пока его единственная цель с адвокатом Николаем Полозовым — уладить ситуацию, возникшую с журналистом в Москве, чтобы Интерпол не подал его в розыск.

9 декабря журналист был вызван на допрос в Москве. Россия обвинила Романа в экстремизме и ненависти к россиянам. Позже Роман не пошел на пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Впоследствии российские прокуроры передумали вызвать Цымбалюка на допрос.