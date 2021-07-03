"Есть чему поучиться у детей" - Зеленский обратился к футболистам

Фото: Facebook / Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский обратился к футболистам украинской сборной.

Он сказал, что сборная во время матча с Англией в субботу имеет шанс показать, что "родителям есть чему поучиться у детей". Фото обращения президент опубликовал в Facebook.

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"Знаете, о чем думаю? Англичан часто называют "отцами футбола", у нас - один из самых молодых составов на этом Евро. Так вот - сегодня есть хороший шанс показать, что родителям есть чему поучиться у детей", - сказал он.

3 июля сборная Украины сыграет против Англии в четвертьфинале Евро-2020/21. Матч начнется в 22:00. Текстовую трансляцию читайте на нашем сайте. Переможець матча сыграет против Чехии или Дании в полуфинале. В 1/8 финала команда Андрея Шевченко оказалась сильнее Швеции.