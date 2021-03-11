Если выпускникам вузов дать рабочие места, они не будут выезжать на заработки за границу - Лабазюк

В Украине необходимо усовершенствовать законодательство о высшем образовании в части обеспечения 1-го рабочего места для выпускников вузов.

С такой инициативой обратилась председатель Хмельницкого областного совета Виолетта Лабазюк к председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова и делегации народных депутатов во время круглого стола в Хмельницком университете управления и права им. Леонида Юзькова.

"В первую очередь сегодня важно усовершенствовать законодательство о высшем образовании в части обеспечения 1-го рабочего места для выпускников вузов. Молодому специалисту трудно найти работу без опыта и это вызывает колоссальный отток разумной и талантливой молодежи, задача которой развивать страну, ее экономику, медицину, науку, образование и бизнес", - говорится в заметке Лабазюк в Facebook.

Важно усовершенствовать законодательство о высшем образовании в части обеспечения первого рабочего места для выпускников вузов - Лабазюк. Фото: Facebook

Также Лабазюк отметила, что пока в Украине не урегулируют все пробелы в образовательной сфере на законодательном уровне и не наладят процесс трудоустройства студентов, до тех пор молодежь все активнее будет покидать родину в поисках лучшей судьбы и перспектив развития.

Среди приоритетов Лабазюк отметила налаживание сотрудничества образовательных учреждений с работодателями с целью создания учебной среды и дальнейшего трудоустройства выпускников.

Руководительница облсовета также добавила, что образование - это одна из тех базовых сфер, от которой зависит развитие современного прогрессивного государства и нации, и на данном этапе эта отрасль требует понятного и прогнозируемого финансирования и создание условий для предпринимателей инвестировать в нее.

Спикер Разумков поддержал инициативу Лабазюк и обратился в облсовет и областной администрации со встречной инициативой создать достаточно количество рабочих мест, чтобы согласно уже измененному законодательству, обеспечить выпускников 1-м рабочим местом.

В Хмельницкой области удалось привлечь благотворительные средства для страхования около 2 тыс. медиков на сумму 700 тыс. грн. Это был 1-й этап. Если пандемия будет набирать обороты, вопрос планируют поднять и по страхованию педагогов.