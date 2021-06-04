Если мир не остановит Москву, война придет в Берлин и Париж – Бессмертный

Роман Бессмертный: "Неизменность такой системы безопасности гарантирует Третью мировую". Фото: Тарас ПОДОЛЯН, Gazeta.ua

Стоит готовиться к затяжному противостоянию с РФ. Периодически - в виде открытой войны. В остальное время будет выкручивания рук. В Европе и США понимают, что такое Россия и кто такой Путин. Но мировые структуры, созданные для противодействия агрессии, являются слабыми. Неизменность такой системы безопасности гарантирует Третью мировую. Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал дипломат Роман Бессмертный.

"Есть слабость мировых структур, созданных для противодействия агрессии. В Совете Безопасности ООН так и не появился военно-штабной комитет. Нет национальных вооруженных сил, которые ему подчинялись бы. Устав ООН не позволяет стороне конфликта участвовать в принятии решений. Россия блокирует все инициативы. То же касается Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Неизменность такой системы безопасности гарантирует Третью мировую. Если мир не объединится и не остановит агрессивности Москвы, война придет в Берлин и Париж ", - считает дипломат.

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Современному человечеству угрожают продовольственный и энергетический кризисы. Должны думать, как правильно использовать и защитить собственные ресурсы, отмечает Роман Бессмертный.

"2007 года население Земли достигло такого количества, что планета не способна всех обеспечить. Противостояние людей и государств расти. Нет ответа, как прокормить миллиарды людей? Мир стоит перед продовольственным и энергетическим кризисами. За пол века не будет питьевой воды. Запасов угля хватит на 200 лет, нефти - еще меньше. Надо думать, как использовать и защитить ресурсы.

Оборонно-промышленный комплекс может быть драйвером экономики. В глобальном мире сила возвращается как фактор сдерживания ", - подытожил эксперт.

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Российская Федерация инициировала заседание Совета безопасности ООН по Украине. 11 февраля на заседании Совбеза ООН обсудят минские соглашения, свидетельствует программа заседаний. Однако в самом календаре нет никакой информации о назначенном заседании, кроме того, что его инициировала Россия. Напомним, 2 декабря 2020 года Совет безопасности ООН обсудил выполнение минских договоренностей. Инициатором обсуждений выступила Россия. Великобритания, Соединенные Штаты и Эстония выступили с заявлениями о том, что обсуждение ситуации на Донбассе в Совете безопасности ООН было провокацией со стороны России. Москва не может быть посредником, поскольку является стороной конфликта на востоке Украины.