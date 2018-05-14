"Если люди хотят говорит по-русски - отцепитесь от них" - Щур напомнил Зеленскому о заявлениях про язык

Комик Владимир Зеленский готовится к выборам и катается к олигарху Игорю Коломойскому, говорит журналист Майкл Щур. Фото: открытые источники

Комик Владимир Зеленский, который опирался украинизации, готовится к выборам и начал учить украинский язык.

Об этом говорится в телепрограмме журналиста Майкла Щура.

"Я брав вчителя. Скоро буду свистеть", - приводится цитата Зеленского.

"Ого, человек столько лет последовательно сопротивлялся украинизации", - реагирует Щур и напоминает лидеру "95 квартала" о его заявлении в эфире одного из телеканалов: "Если на Востоке и в Крыму люди хотят говорить по-русски - отцепитесь, отстаньте от них".

"А как только на горизонте запестрели выборы, то он свистеть по-украински собирается", - продолжает Щур.

Зеленский публично отрицает политические амбиции, однако уже зарегистрировал политическую партию.

Учитель из сериала и Владимир Зеленский - это не одно и то же

"К нам попали кадры из нового сезона "Слуги народа", на которых президент Голобородько приехал к олигарху Коломойскому", - говорит Щур и показывает кадры, на которых шоумен и олигарх в Женеве.

"Извините, это не кадры из сериала, это реальная жизнь. Здесь актеры очень отличаются от персонажей, которые играют в кино. Это важно помнить. Учитель из сериала и Владимир Зеленский - это не одно и то же. Это все равно, что голосовать за Микки Мауса, а президентом на самом деле станет Уолт Дисней. Он был антисемитом. Говорят, даже поддерживал Гитлера", - отметил телеведущий.

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Ранее Майкл Щур высмеял Святослава Вакарчука. Лидер "Океан Эльзы" своей неуверенностью напоминает народных депутатов, говорил телеведущий.