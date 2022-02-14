"Если какой-то гиркин попытается захватить админздания - будет расстрелян без предупреждения" - Монастырский

Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны Российской Федерации в правоохранительных органах Украины, никто не паникует и не боится.
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский в понедельник.
"Мы не допустим никаких сепаратисских проявлений типа тех, которые были весной 14 года в Харькове, Луганске, Донецке. Повторения Славянска мы тоже не допустим.
Если какой-нибудь "гиркин" попытается захватить админздания - он будет расстрелян нашим спецназом без предупреждения и никаких колебаний", - заявил глава МВД.
По словам министра, 300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей каждый день несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины.
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"Чем каждый из вас может сейчас помочь?
Во-первых – сохраняйте спокойствие. Не паникуйте. Сейчас не 2014 год. Украина стала сильнее и организованнее.
Во-вторых, каждый на своем месте должен выполнять работу, которую он выполняет каждый день для того, чтобы работали школы, больницы, детские сады, предприятия. Все будет хорошо. Слава Украине", – обратился министр.
Игорь Гиркин – отставной офицер вооруженных сил РФ, бывший полковник ФСБ, военный преступник. Участник российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе.
Против него возбуждены уголовные дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.
В 2019 году Нидерланды объявили Гиркина в международный розыск как лицо, причастное к сбитию Боинга MH-17.
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