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четверг, 23 января 2020 13:20

Если идентичность "пленок Трубы" подтвердят, Смирнов должен быть отстранен - Сюмар

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Если идентичность &quot;пленок Трубы&quot; подтвердят, Смирнов должен быть отстранен - Сюмар
Нардеп Виктория Сюмар отметила, что должно быть проведено расследование относительно вмешательства Офиса президента в работу ГБР. Фото: UA Rating

Заместитель руководителя Офиса президента Андрей Смирнов в случае экспертного подтверждения идентичности его голоса на "записях Трубы" должен быть отстранен от должности.

Об этом на пресс-конференции заявила нардеп от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, сообщает Цензор.НЕТ.

Сюмар отметила, что должно быть проведено расследование относительно вмешательства Офиса президента в работу ГБР, включая проведение совещаний в Офисе президента.

"Насколько нам известно, эти совещания по политически мотивированным делам в Офисе президента происходят и сейчас", - отметила Сюмар.

"Вы помните, было довольно много скандалов, связанных с тем, какие указания давались, каким правоохранителям в том числе и в отношении Петра Порошенко, и других политиков, которые просто были выбраны такими показательными делами для обустройства политического шоу", - рассказала Сюмар.

"Очевидно, что если мы говорим о "записях Трубы", которые являются таким крайне показательным кейсом, то там есть Труба который отчитывается и принимает заказы, но есть и те, кто ему эти заказы выражает", - добавила нардеп.

Сюмар отметила, что на записях есть голос, который похож на голос замглавы Офиса Президента Андрея Смирнова. Если экспертиза подтвердит, что там действительно его голос, то Смирнов должен быть отстранен от должности.

"Ключевое - должно быть проведено расследование относительно вмешательства Офиса президента и должностных лиц Офиса президента в деятельность независимого правоохранительного органа - Государственного бюро расследований", - заявила нардеп.

Напомним, 19 ноября 2019 года на телеграм-канале "Трубу прорвало" появились аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от генерального прокурора Руслана Рябошапки и руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи об открытии конкретных дел.

Вторая часть записей была обнародована в этом же телеграм-канале 3 декабря. На них Труба обсуждает со следователем Корецким производства относительно Порошенко и требует закрыть производство против нефтяных интересов Коломойского.

Цензор.НЕТ
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