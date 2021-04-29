"Если бы было военное положение, вашу фракцию расстреляли бы" - "слуга" к ОПЗЖ

Никита Потураев жестко ответил бывшему "регионалу".

Если бы в Украине, которая обороняется от агрессии России, ввели военное положение, то парламентскую фракцию ОПЗЖ бы расстреляли. Об этом сказал народный депутат от "Слуга народа" Никита Потураев.

В эфире телеканала "Украина 24" нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич назвал Революцию достоинства "государственным переворотом", пишет НВ.

На эти слова Потураев отреагировал: "Спокойно так скажу тебе. Одна политическая проблема в стране решилась бы, если бы была объявлена война. В условиях войны вашу фракцию следовало бы, конечно же, расстрелять.

И проблема политическая была бы ликвидирована, потому что по законам военного времени такие вещи наказываются высшей мерой наказания, военно-полевым судом - быстро и без особых сантиментов".

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"Украина придерживается дипломатического пути решения конфликта на Донбассе, хотя он стоит нам жизней. Поэтому я никому не советую вводить военное положение и решать проблему так, как следует при военном положении", - добавил нардеп.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.