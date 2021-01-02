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суббота, 02 января 2021 19:48

Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК

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Если Антоненко освободят, Зеленский и Аваков должны были бы уйти в отставку - вокалист ТНМК
Год назад Зеленский с Аваковым собирались на брифинге по делу Шеремета и делали заявления.

Если музыкант Андрей Антоненко, которого уже более года держат в СИЗО, выйдет на свободу, то президент Владимир Зеленский и министр внутренних дел Арсен Аваков после этого должны были бы уйти в отставку. Об этом сказал вокалист группы ТНМК Олег Михайлюта в интервью блогеру Сергею Иванову.

По словам Михайлюты, Антоненко можно называть политическим заключенным.

"Не надо быть британским экспертом по ходыбе, чтобы понять, что это не он", - отметил вокалист ТНМК Александр Сидоренко.

"Если его уволят, какие политические последствия должны были быть? И кто должен нести ответственность за это персонально?", - спросил Иванов.

"Ты вспомни просто пресс-конференцию, на которой они его обвиняли. Вот все эти люди, которые приходили. Думаю, тогда должна быть отставка всех.

По сути, если его освобождают - это отставка министра внутренних дел и президента по ходу тоже. Потому что он там же был", - ответил Михайлюта.

"Ящо человек уже год сидит и всем понятно, что дело пустое - или покажите, что у вас есть, или освобождайте", - добавил Сидоренко.

"И увольняйтесь сами. Потому что как иначе?", - добавил Михайлюта.

17 декабря Шевченковский районный суд города Киева оставил под стражей обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко.

Другие обвиняемые Юлия Кузьменко - под круглосуточным домашним арестом, а Яна Дугарь - под личным обязательством.

Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела. А президент Владимир Зеленский говорил: "Возможные убийцы сегодня были задержаны. Очень много ответов мы получили".

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