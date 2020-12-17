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четверг, 17 декабря 2020 21:08

Антоненко оставили под стражей

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Антоненко оставили под стражей
Суд не удовлетворил ходатайство защиты Андрея Антоненко об изменении ему меры пресечения. Фото: Facebook

Шевченковский районный суд города Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета,.

Так, не удовлетворил ходатайство защиты подозреваемого об изменении ему меры пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья и подозрение на коронавируса. Соответствующее решение суд принял на заседании 17 декабря.

Этим решением суд обязал начальника ГУ "Центр охраны здоровья Государственной уголовной исполнительной службы Украины в Киеве и Киевской области" и начальника ГУ "Киевский следственный изолятор" обеспечить право Антоненко на надлежащую медицинскую помощь и обеспечить ему медицинское обследование и лечение.

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Суд также предоставил свое согласие на его этапирования в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи в соответствии с назначением врача.

Постановление может быть обжаловано в Киевском апелляционном суде.

Следующее судебное заседание по делу состоится 12 января в 14:00.

Год назад, 12 декабря, полиция назвала подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это музыкант и доброволец Андрей Антоненко, детский кардиохирург и волонтер Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугар. Их имена озвучили на брифинге, на котором присутствовали руководители Нацполиции, министр внутренних дел Арсен Аваков, тогдашний генпрокурор Руслан Рябошапка и президент Владимир Зеленский. Трех подозреваемых в тот же день задержали. На следующий день Печерский районный суд в Киеве выбрал меры предосторожности. Антоненко и Кузьменко арестовали на два месяца без права на залог. Дугар отправили под круглосуточный домашний арест. Сейчас за решеткой остается только Андрей.

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