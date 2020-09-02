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среда, 02 сентября 2020 14:20

Эскперт назвал Кучеренко единственным, кто может противостоять Кличко на выборах

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Эскперт назвал Кучеренко единственным, кто может противостоять Кличко на выборах
Кандидат политических наук Игорь Петренко: "Кучеренко был министром ЖКХ и председателем Запорожской ОГА, а это те должности, которые коррелируются с обязательствами, которые возложены на мэра города". Фото:kucherenko.info

Выйти во второй тур выборов мэра Киева и достойно противостоять действующему столичному голове Кличко способен только Алексей Кучеренко.

Такое мнение в эфире 4 КАНАЛа высказал кандидат политических наук Игорь Петренко.

По его мнению, только претендент от "Батькивщины" имеет соответствующий опыт. Он напомнил, что Алексей Кучеренко был министром ЖКХ и председателем Запорожской ОГА, а это те должности, которые коррелируются с обязательствами, которые возложены на мэра города.

"Вопрос тренда, который сейчас есть - это профессионализм. Молодые новые лица - конечно, хорошо, но нужны профессионалы. У Кличко хорошие интенции, желание чего-то достичь, но не хватает профессионализма. Поэтому Кучеренко и является его главным конкурентом", - подчеркнул Петренко.

Также политический эксперт коснулся и темы профессионализма других кандидатов на пост столичного головы. Он пояснил, что, например, Андрей Пальчевский сейчас создает, скорее, Интернет-партию. То есть виртуальную. И берет на вооружение тот подход, который реализовывали в "Слуге народа" - безумную критику оппонентов.

"В начале на хайпе Пальчевский делал себе рейтинг, поддерживая Зеленского. А сейчас, соответственно, его критикуя", - резюмировал Петренко.

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