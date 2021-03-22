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Еще одному судье дали тюремный срок

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Еще одному судье дали тюремный срок
Антон Гайдур с адвокатами. Фото: Олег Новиков, "Слово і діло"

В понедельник Высший антикоррупционный суд вынес приговор судье Межгорского районного суда Закарпатской области Антону Гайдуру по делу о взяточничестве.

В прошлом году в феврале детективы Национального антикоррупционного бюро поймали судью "на горячем" во время получения 15 тыс. грн за вынесение решения в пользу истца по гражданскому делу, сообщило НАБУ.

Судьи определили наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с лишением права занимать должность судьи в течение 3 лет. Кроме того, судьи решили конфисковать все имущество, которое принадлежит Гайдуру.

Решение 22 марта приняла коллегия судей ВАКС под председательством Леси Федорак, пишет "Слово і діло"

"Антона Гайдура признать виновным в предъявленном обвинении по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины", - говорится в решении.

В то же время ВАКС определил Гайдуру 168 160 грн залога в качестве меры пресечения. Также на судью возложили ряд обязанностей, в частности: прибывать по первому требованию; сообщать об изменении места жительства; не отлучаться с места жительства без разрешения; воздерживаться от общения со свидетелями; сдать загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже он внес эту сумму. Высший совет правосудия отстранил судью от работы.

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На прошлой неделе коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла приговор в отношении судьи Октябрьского районного суда города Днепра. Ему присудили 3 года и 6 месяцев лишения свободы за взяточничество.

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