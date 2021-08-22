Еще одна страна признала украинские Covid-сертификаты

 
Ексклюзивы
1/5
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал
Просмотров: 279
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
Просмотров: 144
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Просмотров: 324
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 198
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Майдан - это песни Поплавского. Стала ли лучше главная площадь страны за 30 лет
Просмотров: 333
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Украина изменилась к лучшему, но люди этого не замечают - Мотыль
Просмотров: 324
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
В правительстве начнут следить за качеством 4G в Украине
Просмотров: 144
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Министр рассказал, когда у 95% украинцев появится скоростной интернет
Просмотров: 459
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Просмотров: 5031
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Вакарчук, Порошенко, Черновол - украинцы назвали самых выдающихся людей независимой Украины
Просмотров: 918
Фото
Все фото
4
5
16
4
5
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
В Мариинском дворце началась встреча Зеленского и Меркель - фото
Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото
Занимался спортом в вышиванке и призвал других – неделя Зеленского в фото
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
&quot;Все делают в горячке, как на первомай&quot; - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
"Все делают в горячке, как на первомай" - в Херсоне упал флагшток и раздавил Lexus
Раду украсили в сине-желтые цвета - фото поражает
Раду украсили в сине-желтые цвета - фото поражает
Видео
Все видео
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Телеведущий опозорился заявлением об украинском флоте
Следствие по Медведчуку и Козаку завершили
Следствие по Медведчуку и Козаку завершили
Зеленский отжался 30 раз в вышиванке и запустил флешмоб
Зеленский отжался 30 раз в вышиванке и запустил флешмоб
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Россияне собирали информацию об атомной электростанции в Украине - СБУ их накрыла
Интервью
1/5
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
ВСУ могли отвоевать Донбасс еще летом 2014-го - военный эксперт
Просмотров: 783
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Как развестись и не причинить психологическую травму ребенку - психолог дала советы родителям
Просмотров: 198
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
"Очень люблю Крым. Скучаю по нему" - ровесники Независимости
Просмотров: 468
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Нет времени. Все государственные услуги надо оцифровывать до конца 2023-го - Михаил Федоров
Просмотров: 1710
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
По доходам мы сейчас на одном уровне с Румынией и Болгарией - экономист
1 Просмотров: 783
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
20 августа 2021
1 Просмотров: 333
Час зрілості
Тобі вже 30. Це все ще молодість. Але й крок до зрілості. Хоча ні, звісно: тобі багато сотень років чи навіть тисячоліть. 30 – стільки одній із ...
воскресенье, 22 августа 2021 22:24

Еще одна страна признала украинские Covid-сертификаты

  Комментировать
Еще одна страна признала украинские Covid-сертификаты
В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Фото: Телеканал Дом

Украина и Грузия завершили взаимное признание COVID-сертификатов о вакцинации, они позволят облегчить передвижение граждан между странами, сообщает правительственный портал.

"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Дії" доступны два Covid-сертификата: как и когда ими пользоваться

Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты соответствуют европейским требованиям. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Еще одна страна признала украинские Covid-сертификаты». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
августа

Пленных и врагов Дракула сажал на кол

Машина спасла президента при покушении

Самое читаемое
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
Гороскоп на выходные: три знака, которым обязательно надо отдохнуть
 Просмотров: 23617
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
Гороскоп на сентябрь: назвали наиболее везучие знаки зодиака
 Просмотров: 9378
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
Разумков смотрел вышивку, Сюмар копала картошку, Ляшко собирал яблоки – где проводят отпуска политики
16
 Просмотров: 5031
Лорак опозорилась с новым заявлением
Лорак опозорилась с новым заявлением
 Просмотров: 4635
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
Гороскоп на 22 августа: чего ожидать от лучшего периода лета
 Просмотров: 3474
Политика
Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров
Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать в освобождении крымских татар, которых незаконно удерживают в РФ
Зеленский попросил Эрдогана посодействовать в освобождении крымских татар, которых незаконно удерживают в РФ Просмотров: 54
В Офисе президента заявили, что Кличко в конце концов пропустили к Меркель
В Офисе президента заявили, что Кличко в конце концов пропустили к Меркель Просмотров: 396
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
30 лет независимости для Украины – это неплохо - Мотыль
 Просмотров: 144
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
Социальный "Лифт" Зеленского планируют перезапустить
 Просмотров: 324
Больше всего комментируют
23
Последняя страна НАТО присоединилась к "Крымской платформе"
6
"Прорываться не буду": Кличко не пустили к Меркель
5
Порошенко в Андреевской церкви принял участие в богослужении, которое возглавил Вселенский Патриарх Варфоломей
5
Мы выведем Россию из "тупика" и из Крыма - Кулеба
2
Кличко назвал инцидент с визитом Меркель демонстрацией властью мелочности и слабости во внешней политике
Голосов: 8085
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть