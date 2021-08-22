Еще одна страна признала украинские Covid-сертификаты

В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Фото: Телеканал Дом

Украина и Грузия завершили взаимное признание COVID-сертификатов о вакцинации, они позволят облегчить передвижение граждан между странами, сообщает правительственный портал.



"В этом году количество украинских туристов в Грузии увеличилось на 70%. Мы уже завершили взаимное признание сертификатов о вакцинации от COVID-19, облегчит передвижение граждан Грузии в Украину и граждан Украины в Грузию", - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

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Европейский Союз официально признал украинские Covid-сертификаты в приложении "Дія". Отныне сертификаты соответствуют европейским требованиям. Украинцы снова смогут безопасно путешествовать без ограничений, вызванных пандемией.