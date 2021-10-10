Еще одна страна признает украинские Covid-сертификаты

Украинские сертификаты о вакцинации признает Виликобритания. Фото: МИД

С понедельника, 11 октября, Великобритания начнет признавать украинские сертификаты, подтверждающие вакцинацию от Covid-19.

Украинцам, которые прибыли в страну ранее указанного времени, придется соблюдать правила карантина для невакцинированных. Об этом говорится на сайте правительства Великобритании.

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После 11 октября граждане Украины смогут путешествовать Англией без соблюдения самоизоляции. Такое ослабление будет касаться тех лиц, которые прошли полный курс прививок вакцинами AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Janssen.

В приложении "Дія" появится сертификат о результатах ПЦР-тестировании и о том, что гражданин выздоровел от коронавируса. Уже проходит тестирование функции.