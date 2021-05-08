Еще одна страна обязалась содействовать вступлению Украины в ЕС

Зеленский подписал договор с Латвией. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Латвии Егилс Левитс подписали декларацию о европейской перспективы Украины.

Президенты провели видеоконференцию, говорится в заявлении на сайте главы государства.

"По результатам разговора была подписана совместная Декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость ее обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнерство" и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский союз. Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвийская Республика поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу", - говорится в заявлении.

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"Латвия готова помочь своим профессиональным опытом в управлении реформами и европейской интеграции. Я очень надеюсь, что в этом десятилетии Украина станет полноправным членом Европейского союза, совершив все необходимые реформы", - сказал Левитс.

Президент Владимир Зеленский прибыл на Луганщину с рабочим визитом. В рамках поездки запланировано участие Зеленского в церемонии памяти погибших во Второй мировой войне.