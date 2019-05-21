Еще один председатель облгосадминистрации подал в отставку

Председатель Винницкой ОГА Валерий Коровий подал в отставку.

Глава Винницкой ОГА Валерий Коровий попросил уволить его от занимаемой должности с 21 мая.

Увольнение чиновника связано с требованием закона "Про местные государственные администрации", согласно которому Коровий написал заявление об отставке после вступления Владимира Зеленского в должность президента.

Коровий возглавлял Винницкую область с 2015 года и останется исполняющим обязанности председателя ОГА до распоряжений президента.

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Об отставке ранее объявили руководитель Львовской ОГА Олег Синютка, Тернопольской ОГА - Степан Барна, глава Закарпатья Геннадий Москаль и Донецкой военно-гражданской администрации Игорь Стокоз. Писать заявления начали на следующий день после президентских выборов. Накануне ушел с поста глава Херсонской области Андрей Гордеев.