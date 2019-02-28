Еще один артист поддержал Порошенко

Певец и композитор Тарас Петриненко участвует в агитационном туре за кандидата в президенты Петра Порошенко. Соответствующий анонс концерта появился в городе Кропивницком.

На площади Героев Майдана города в четверг устанавливают агитационные палатки, а прохожим раздают приглашения на "Народную встречу с кандидатом на пост президента Украины Петром Порошенко", сообщает местный сайт "Трибуна"

В городе появились плакаты о концерте с участием Тараса Чубая и группы "Плач Єремії", Тараса Петриненко и Татьяны Горобец.

Автор: tribuna.kr.ua

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Ранее народную артистку Украины Аду Роговцеву зарегистрировали доверенным лицом кандидата в президенты Петра Порошенко. А группа "Тік" принимал участие в форуме Порошенко.