Еще двух участников протеста под ОП отправили под домашний арест

По версии прокуратуры, Гаджимурадов поджег аэрозольный баллончик и направил пламя на табличку. Фото: Reuters

Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест двух участников протестов на поддержку осужденного активиста Сергея Стерненка под Офисом президента. Давида Гаджимурадова и Артема Лисовця подозревают в поджоге таблички с надписью "Президент Украины".

Сообщают "Ґрати".

По версии прокуратуры, около 20:00 20 марта Гаджимурадов поджег аэрозольный баллончик и направил пламя на табличку.

Прокурор просил отправить подозреваемых под круглосуточный домашний арест. Отмечал риски побега, укрывательства, давления на свидетелей и других участников акции, уничтожение переписок и видео с места происшествия.

Адвокаты обоих подозреваемых называли риски необоснованными и просили не удовлетворять ходатайство прокурора.

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Кроме того, они отметили, что свидетели по делу - полицейские, а основными доказательствами, по данным защиты, является протокол допроса свидетеля-полицейского, видео и осмотр места происшествия.

20 марта под Офисом президента состоялась акция протеста сторонников Сергея Стерненка, осужденного за похищение депутата. По факту событий у ОП открыли уголовное производство. Повреждения здания Офиса президента оценивается в 2 млн грн. Трем активистам - ветеранам Владу Сорду и Евгению Строканю, а также председателю инициативы "Защитим Протасов Яр" Роману Ратушному - суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.