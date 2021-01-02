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суббота, 02 января 2021 10:58

Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
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Фото: eurosolidarity.org

20 кислородных концентраторов производства США, приобретенные Фондом Порошенко совместно с волонтерами, прибыли в Украину и в ближайшее время будут переданы в медицинские учреждения. Об этом пятый президент, лидер "Евроейськои Солидарности" сообщил в интервью на телеканале "Прямой". Порошенко также отметил, что в целом с начала эпидемии коронавируса на помощь больницам и людям из уязвимых групп было потратили более 150 млн грн.

"Я приихав к вам с приятного события. Поступило еще 20 американских высокотехнологичных кислородных концентраторов. Представители фонда поехали их растаможивать", - отметил Порошенко.

Как известно, в общем Фонд Порошенко смог привезти из-за границы сотню кислородных концентраторов, которые позволяют подключить одновременно по 2 пациента.

"И это очень важно. Представьте себе, что 200 человек одновременно будут иметь доступ к кислороду в больницах", - говорит Порошенко.

Он также отметил, что Фонд и активисты ОО "Дело общин" в течение года подключались на тех участках, где больше всего была нужна помощь.


"Когда врачей оставили без средств защиты - мы тогда завозили уникальные технологические защитные костюмы для того, чтобы хотя бы первую волну остановить, дать медицинским работникам соответствующую защиту. Это были и очки, и пульсоксиметры. Это были и отремонтированы десятки аппаратов искусственной вентиляции легких, и цифровые рентгеновские аппараты для быстрой диагностики", - отметил пятый президент.


"Мой благотворительный Фонд потратил вместе с компаниями более 150 миллионов гривен", - сообщил Порошенко.

Он также отметил, что благотворители не всюду могут подставлять плечо, в частности, в вопросе поставок вакцин такой возможности нет. Поскольку мировые производители работают только с органами официальной власти, то именно правительству Зеленского необходимо немедленно позаботиться о вакцинации людей. "У вас есть время сейчас. Время есть полтора-два месяца - и вы должны это подготовить", - отметил Порошенко.


С начала пандемии коронавируса Фонд Порошенко, компания "Рошен" и волонтеры передали медучреждениям более 157 тыс. защитных костюмов, 10 тыс. антивирусных очков, более 50 тыс. высококачественных швейцарских ИФА-тестов Roche, профинансировали закупку и ремонт более 50 аппаратов ИВЛ. Помощь получили около 200 больниц.


Более 50 тыс. продуктовых наборов получили люди с уязвимых категорий.

Сейчас Фонд Порошенко и ОО "Дело общин" занимаются закупкой кислородного оборудования для больных Covid-19. Аппараты уже поступили в больницы и военные госпитали в Донецкой области, Буковины, Прикарпатья, Тернопольской, в Запорожской, Ровенской, Львовской, Киевской и других областях Украины.

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