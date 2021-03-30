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"ЕС" заявила о факте незаконной слежки за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко
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Грязной спецоперацией по приказу властей назвал народный депутат из фракции "Европейская Солидарность", ексглава Верховной Рады Андрей Парубий незаконную слежку за генералом СБУ, депутатом Киевсовета от "ЕС" Виктором Кононенко.

Парубий отметил, что власть должна прекратить позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции.

"Накануне второй годовщины президентских выборов власть перестает быть просто властью и вырождается в то, что обычно называют режимом. Сегодня режим пробил очередное дно. Установлено незаконную, политическую слежку против депутата Киевского городского совета от "ЕС" Кононенко. И все это происходит на фоне постоянных преследований властями украинских воинов, добровольцев, волонтеров, участников Революции Достоинства", - говорит Парубий.

Он напомнил, что Кононенко в течение 2015-2017 годов возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне проведения АТО.

"Он боевой генерал, ветеран войны, заместитель председателя СБУ. Пророссийские боевики давали очень большую цену за его голову. И как профессионал Кононенко видит больше, чем видит неспециалист. Он обнаружил за собой слежку еще неделю назад. Сегодня, предполагая, что слежку могут вести российские боевики, наемники или бандиты, он принял меры и выяснения их личностей. Вместо этого они предъявили удостоверения сотрудников полиции", - сообщил Парубий.

"Грязная спецоперация была сорвана. Кононенко вызвал наряд полиции и журналистов. И все тайное стало явным. В "Европейской Солидарности" считают, что незаконная слежка полиции за ветераном войны и депутатом может быть связана с лживыми заявлениями о якобы причастности партии и лично Петра Порошенко к раскрашиванию Офиса президента и разбиванию стекол на двери на Банковой", - отметил Парубий.

"Порошенко направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, такой унижающей его честь и достоинство, наносит ущерб его репутации", - отметил народный депутат.

Он также напомнил, что это уже не первый случай слежки за "ЕС".

"Летом прошлого года на незаконной слежке за партийным офисом попались горе-детективы ГБР. Мы требуем от властей прекратить эту позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции. Такие действия власти свидетельствуют не о европейском выборе, а о попытке превратить Украину в Россию. Из подобных шагов уже когда-то начинал Янукович и этот путь привел его в Ростов. Не допустим преследования оппозиции", - резюмирует Парубий.

О факте слежки в Facebook сообщил депутат Киевсовета от "Европейской Солидарности", участник АТО Александр Погребиский.

"Только что удалось остановить незаконную "наружку" за боевым генералом Виктором Кононенко! 2015-2017 Кононенко возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне АТО. Он уже пятый день наблюдал за собой наружку", - пишет Погребиский.

"Напомню, что Кононенко, генерал-лейтенант СБУ, является охраняемой персоной, поскольку имеет доступ к государственной тайне. Как оказалось, незаконную слежку проводили сотрудники полиции. Напомню, что в настоящее время Виктор Ионасович является депутатом Киевсовета от Европейской Солидарности. Напомню, это не первое наблюдение за представителями нашей партии, в прошлом году было выявлено слежения за лидером Порошенко и за офисом Европейской Солидарности на Лаврской", - отметил Погребиский.

«ЕС» с трибуны ВРУ заявила о незаконной слежке за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко. Фото: eurosolidarity.org
«ЕС» с трибуны ВРУ заявила о незаконной слежке за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко. Фото: eurosolidarity.org
«ЕС» с трибуны ВРУ заявила о незаконной слежке за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко. Фото: eurosolidarity.org
«ЕС» с трибуны ВРУ заявила о незаконной слежке за депутатом Киевсовета, генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко. Фото: eurosolidarity.org

12 июня 2020 года "Европейская Солидарность" заявила о незаконной слежке за лидером партии Петром Порошенко. Тогда сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде Артур Герасимов обнародовал фотографии автомобилей с несуществующими в базе номерными знаками, которые были зафиксированы вблизи помещения пятого президента.

"Вчера недалеко от его дома были зафиксированы неизвестные автомобили марки Toyota и Volkswagen, и микроавтобус Volkswagen, в которых находились неизвестные люди, которые отказались представиться, назвать себя. А что касается номеров, которые были на этих машинах, то таких номеров в природе не существует. И в базе номеров этих номеров нет. Это говорит только об одном: это номера прикрытия и подтверждает тот факт, что за Петром Порошенко ведется незаконная слежка ", - отметил тогда Артур Герасимов.

Герасимов отметил, что "Европейская Солидарность" требует от президента Зеленского ответа на вопрос, кто и с какой целью санкционирует незаконные слежки за лидером партии.

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30
марта

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