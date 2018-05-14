ЕС ввел санкции против 5 человек за выборы Путина

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Совет Европейского Союза ввел санкции против пяти организаторов выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в своем Facebook.

"Приветствую официальное решение Совета ЕС о введении санкций против пяти лиц, ответственных за незаконное проведение выборов президента РФ во временно оккупированном Крыму и Севастополе", - сообщил президент.

Он отметил, что наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины является неизбежным.

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22 марта Верховная Рада Украины признала нелегитимными выборы президента РФ на территории аннексированного Крыму. Также ВРУ призвала международное сообщество применить дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования.