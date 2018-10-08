ЕС вновь призывает освободить Олега Сенцова и других украинских заключенных

Сенцова надо освободить - ЕС. Фото: РБК

Европейский Союз потребовал у российских властей не только оказать украинскому режиссеру Олегу Сенцову необходимую квалифицированную медицинскую помощь, но и отпустить его вместе с другими политическими заключенными.

"В течение 145 дней голодовки Олег Сенцов продемонстрировал невероятное мужество, решительность и самоотверженность. Состояние его здоровья сейчас ухудшилось до критического. Отказывая ему в предоставлении надлежащего стационарного медицинского лечения, российские власти нарушили его основные права и свои собственные обязательства уважать права человека согласно международному законодательству, а также временное решение Европейского суда по правам человека от 25 июля этого года", - говорится в заявлении ЕС, сообщает Зеркало недели.

Спикер дипломатической службы ЕС подчеркнула, что Евросоюз солидарен с Олегом Сенцовым, добавив, что РФ лишила его свободы из-за протеста против незаконной аннексии Крымского полуострова.

"ЕС считает это дело нарушением международного права и элементарных стандартов правосудия", - подытожила спикер ЕС.

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Напомним, украинский режиссер Олег Сенцов объявил голодовку в российской тюрьме 14 мая. Он потребовал, чтобы российские власти освободили всех украинских политзаключенных в РФ и оккупированном Крыму. По словам Сенцова, если его требования не будут выполнены, он готов умереть.