ЕС в очередной раз призывает Россию освободить украинского политзаключенного Павла Гриба

В Евросоюзе призвали освободить Гриба. Фото: Радио Свобода

Евросоюз считает задержание украинца Павла Гриба в России незаконным и ожидает отмены приговора о его заключении.

"Евросоюз подтверждает, что ожидает освобождения Павла Гриба", -, говорится в заявлении официального представителя главы дипломатии ЕС Майи Коцьянчич.

"Гриб страдает очень серьезным заболеванием, которое может стать опасным для жизни в любой момент. Однако в нарушение постановления Европейского суда по правам человека украинским врачам не позволили его увидеть. Мы ожидаем, что ему немедленно будет предоставлен доступ к специальному медицинскому лечению" , - говорится в тексте документа.

Кроме того, в ЕС считают, что Гриба "незаконно задержали в России без обоснованных обвинений".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дальнейшее нахождение за решеткой - это смерть" - отец Павла Гриба

Накануне Верховный суд России вынес приговор гражданину Украины Павлу Грибу, осужденному за склонение к террористической деятельности.