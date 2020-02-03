"ЕС" требует привлечь к ответственности фигурантов "пленок Трубы"

"Европейская Солидарность" требует перезагрузки ГБР и привлечение к ответственности фигурантов "пленок Трубы". Фото: glavred.info

Фракция "Европейская Солидарность" требует от власти Зеленского прекратить вмешательство в деятельность правоохранительных органов и проведение прозрачного конкурса руководства ГБР. А также недопустимым является игнорирование позиции семей Героев Небесной Сотни при назначении адвоката Януковича Бабикова на должность первого заместителя главы ГБР.

Об этом заявил сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Артур Герасимов во время Согласительного совета депутатских фракций и групп.

"Начинается новая сессия Верховной Рады, а произвол Государственного, а скорее антигосударственного, бюро расследований продолжается. Назначение бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова на должность первого заместителя директора ГБР - недопустимо, учитывая его конфликт интересов по делам Майдана. Показательно, что и конкурс, в котором как-будто победил Бабиков, имел все признаки бутафорского", - сказал народный депутат.

Он отметил, что "Европейская Солидарность" требует от руководства ГБР объяснить действия своих подчиненных на профильном комитете и призвала предоставить слово представителям семей Героев Небесной Сотни.

"Ко всем демократическим силам парламента обратились семьи Героев Небесной Сотни с просьбой передать обращение против этого назначения к руководству Бюро, которое их игнорирует. Однако народных депутатов вместе с семьями Героев не пропустили в здание ГБР, чем грубо нарушили требования законодательства и Конституции. Для "особо талантливых" юристов, даже существует очень четкое толкование Конституционного суда по этому поводу. Но видимо как всегда законов в команде Зеленского и ГБР не читают. Такие действия ГБР - это очередной шаг к превращению Украины в тоталитарное государство", - подчеркнул парламентарий.

"Требуем вызвать директора ГБР Ирину Венедиктову на заседание профильного комитета для объяснения того, что в ГБР не дочитали закон или сознательно его нарушили? Требуем от команды Зеленского не игнорировать семьи Героев Небесной Сотни. Просим председателя Верховной Рады предоставить слово на Согласительной Раде маме убитого на Майдане Саши Плеханова госпоже Инне. Она сегодня здесь присутствует", - сказал Герасимов.

Народный депутат отметил о недопустимости искажения фактов Бабиковым относительно его статуса в судебных делах против экс-президента Януковича и применении физического насилия против журналистов и общественных активистов представителями спецназа ГБР.

"После огласки скандала, Бабиков собрал брифинг, на котором цинично солгал о своем статусе защитника в делах Януковича - его ложь опровергают официальные документы из судебных заседаний. В то же время спецназ ГБР, сняв с формы шевроны и фамилии, напомню, что именно в таком виде российская армия осуществляла агрессию, серьезно травмировал журналистку и участницу Революции Достоинства Татьяну Чорновол, которая пришла задать острые вопросы бывшему адвокату Януковича", - отметил политик.

Парламентарий напомнил, что независимая международная экспертиза подтвердила подлинность голоса экс-главы ГБР Романа Трубы на пленках, на которых предположительно представители Офиса президента Богдан и Смирнов, инструктируют его о политических преследованиях представителей оппозиции.

"На самом деле беспредел в ГБР начался с вмешательства офиса Зеленского в работу Бюро. Недавно подлинность голоса Трубы (на так называемых "пленках Трубы"- ред.) подтвердили независимые международные эксперты с многолетним опытом работы в центре криминалистических исследований Министерства общественной безопасности в Канаде. Представляется, что ГБР превратилось в плацдарм антимайдана для наступления на достижение Революции Достоинства и ее активных участников!"- сказал он.

Предлагаем включить в повестку дня проект постановления №2649 о создании ВСК по расследованию фактов незаконного вмешательства Офиса президента в работу правоохранительных органов", - добавил Герасимов.