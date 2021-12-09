"ЕС" требует отставки городского головы Полтавы за антиукраинские высказывания

Фракция "Европейская Солидарность" в Полтавском городском совете требует отставки мэра города Александра Мамая, заявившего, что на территории Украины происходит братоубийственная война.

Об этом сообщил в своем видеообращении глава фракции "Европейская Солидарность" в Полтавском горсовете Андрей Карпов.

"Уже почти неделя прошла с того момента, когда мэр города Полтава Александр Мамай на телеканале "Наш" сказал, что на территории Украины воюет Россия и США и что здесь идет братоубийственная война", – сказал Карпов.

По его словам, все сознательные депутаты городского совета, в том числе Европейской Солидарности, выразили свое возмущение этими высказываниями, которые полностью транслируют российскую пропаганду. "Эти его высказывания уже разошлись в Украине и стране-агрессоре России, которая теперь использует это как основание для своей пропаганды", — добавил он.

"Хотел бы услышать от Александра Мамая или опровержение этой информации или объяснение, что он имел в виду. Требую от него извинений перед памятью 14 тысяч украинцев, погибших за то, чтобы в Полтаве был мир, за то, чтобы полтавчане могли избирать мэра на честных выборах и он не назначался из Москвы", – подчеркнул Карпов.

"Хотел бы это услышать как можно скорее, потому что понимаю, что каждый может ошибаться, у каждого могут быть разные взгляды, но за семь лет войны уже нужно было разобраться. Поэтому я требую от вас извинений, объяснений, если вы этого не сделаете, я требую вашей отставки", – отметил депутат.