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"ЕС" требует от власти вернуть бюджеты педагогам

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&quot;ЕС&quot; требует от власти вернуть бюджеты педагогам
Климпуш-Цинцадзе отметила, что из-за перераспределения средств, затронувшей сферу образования, школы в разгар пандемии открылись без средств защиты. Фото: facebook.com/IKlympushTsintsadze

Парламентская фракция "Европейская солидарность" внесла в Верховную Раду законопроект о возвращении сфере образования перераспределенных средств и об обеспечении средствами защиты образовательных учреждений, сообщается на сайте политсилы.

"Европейская солидарность" регистрирует законопроект о возвращении средств на образование и обеспечение средствами защиты образовательных учреждений", - отметила народный депутат от "Евросолидарности", председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе во время выступления в Верховной Раде.

Законопроект, в частности, предусматривает страхование жизни и здоровья педагогических и научно-педагогических работников на период эпидемии коронавируса; дополнительные доплаты к заработной плате педагогическим и научно-педагогическим учреждениям, непосредственно организуют образовательный процесс на период эпидемии в размере 100 процентов заработной платы. А также обеспечение педагогов сертифицированными средствами индивидуальной защиты.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что из-за перераспределения средств, затронувшей сферу образования, школы в разгар пандемии открылись без средств защиты.

"Победно создается фонд борьбы с Covid-19, а после того большая часть средств этого фонда перенаправляется на так называемое "Большое строительство", потому что приближаются местные выборы. У образования забирают более 5 млрд грн в этот фонд, а затем местной власти предписывают самостоятельно обеспечить и антисептиками и масками школы. В результате сегодня, 1 сентября, в разгар пандемии многие школы открывается без средств защиты, подвергая опасности и детей, и учителей", - подчеркнула она.

Нардеп отметила, что жесткие карантинные ограничения в начале пандемии "убили малый и средний бизнес, а сейчас, когда ситуация ухудшается по сравнению с весной, умные карантинные ограничения больше не вводятся". "Это еще раз свидетельствует о некомпетентности и непрофессионализме правительства", - считает Климпуш-Цинцадзе.

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