"ЕС" требует от СБУ проверить возможную причастность Зеленского к "схемам" вокруг ПриватБанка

Расследование "Оффшор 95" команды Слидство.Инфо - это часть международного проекту Pandora Papers, содержащий 2,94 терабайт финансовых данных. Фото: Facebook/ nna Babinets

"Европейская Солидарность" требует от главы Службы безопасности Украины Ивана Баканова инициировать проверку возможной причастности президента Владимира Зеленского к возможным "схемам" по выводу $41 млн с ПриватБанка.

Такое заявление опубликовала пресс-служба политсилы после выхода фильма-расследования "Оффшор 95", в котором выдвигалось предположение, что президент до занятия высшей государственной должности мог быть причастным к "схемам" по выводу денег из ПриватБанка на пользу олигарха Игоря Коломойского.

"Время также проверить причастность лично Зеленского и руководителя его Офиса к сливу россиянам секретной спецоперации по задержанию российских военных преступников из так называемой частной армии Вагнера", - добавили в "ЕС".

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Также в партии призвали провести немедленную проверку перевода $60 млн на оккупированные территории из государственного Укрэксимбанка. Об этом шла речь в журналистском расследовании программы "Схемы" на "Радио. Свобода". Ведь, по мнению оппозиции, это может означать участие в финансировании терроризма со стороны руководителя этого учреждения Евгения Мецгера.

"Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователей и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию "сверху" пытаются реанимировать свой старый и бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком", - говорится в заявлении.

Владимир Зеленский и его окружение могли участвовать в отмывании денег Приватбанка. Речь идет о переводах на 1,063 млрд грн от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским. Об этом опубликовали фильм "Оффшор 95" журналисты проекта "Следствие. Инфо". Расследование сделали с утечки 11, 9 млн финансовых документов. Получил название "Пандора пейперс". Бумаги год исследовали более 600 журналистов из 117 стран.