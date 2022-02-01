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вторник, 01 февраля 2022 22:33

ЕС, США, ОБСЕ и НАТО скоординировали свои позиции по наращиванию войск РФ возле территории Украины

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ЕС, США, ОБСЕ и НАТО скоординировали свои позиции по наращиванию войск РФ возле территории Украины
Страны мира координируют свои действия в связи с возможной войной с Россией. Фото: Факты

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, Государственный секретарь США Энтони Блинкен, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау как председательствующий в ОБСЕ согласовали позиции по развитию событий вокруг военного наращивания РФ вдоль границ Украины и предложений по "гарантиям" в контексте европейской сохранности.

"Стороны обсудили последнее развитие событий и дипломатические усилия, связанные с российским военным наращиванием в Украине и вокруг нее, а также с требованиями Москвы по реорганизации Европейской безопасности, включая письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова от 31 января. Хотя ответы уже подготовлены, стороны подтвердили необходимость соблюдать фундаментальные принципы архитектуры европейской безопасности", - говорится в документе, обнародованном на сайте Европейской службы внешних действий по результатам четырехсторонних телефонных переговоров сторон.

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Участники разговора согласились продолжить обсуждение с целью реагирования на текущую ситуацию в сфере безопасности, включая двустороннее и многостороннее привлечение и координацию на всех уровнях.

Во время телефонного разговора стороны подчеркнули важность ОБСЕ как нужной платформы для таких обсуждений.

Президент страны-агрессора РФ Владимир Путин заявил, что в случае вступления Украины в НАТО, возможна война за полуостров Крым.

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01
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