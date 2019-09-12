ЕС продлил санкции против России еще на 6 месяцев

Совет Европейского Союза продлил санкции против России на 6 месяцев - до марта 2020-го. Их наложили за действия, "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".
Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС.
Санкции ограничивают путешествия и замораживают активы 170 человек и 44 организаций.
В Совете ЕС также напомнили о других санкциях, которые сейчас действуют против России:
- экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора российской экономики (ныне действуют до 31 января 2020-го);
- ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя (ныне действующие до 23 июня 2020-го).
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что о снятии антироссийских санкций говорить рано.
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