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четверг, 12 сентября 2019 14:52

ЕС продлил санкции против России еще на 6 месяцев

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ЕС продлил санкции против России еще на 6 месяцев
Санкции ограничат путешествия и замораживают активы 170 человек и 44 организаций. ФОТО: kremlin.ru

Совет Европейского Союза продлил санкции против России на 6 месяцев - до марта 2020-го. Их наложили за действия, "подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины".

Об этом говорится в официальном сообщении Совета ЕС.

Санкции ограничивают путешествия и замораживают активы 170 человек и 44 организаций.

В Совете ЕС также напомнили о других санкциях, которые сейчас действуют против России:

- экономические санкции, затрагивающие отдельные сектора российской экономики (ныне действуют до 31 января 2020-го);

- ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя (ныне действующие до 23 июня 2020-го).

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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что о снятии антироссийских санкций говорить рано.

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