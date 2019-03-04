ЕС продлил санкции против Януковича, но исключил Клюева

С соратника Виктора Януковича Андрея Клюева сняли санкции ЕС.

Европейский союз продлил санкции против бывшего президента Виктора Януковича и 11 членов его окружения.

Зато с санкционного списка изъяли бывшего главу Администрации президента Андрея Клюева, сообщает "Радіо Свобода"

Несколько источников сообщили, что отсутствие убедительных доказательств со стороны Украины заставило ЕС рассмотреть вопрос об исключении Клюева с санкционного списка.

Брат Андрея, Сергей Клюев, был исключен из того же списка санкций в прошлом году. Сергей, который был бизнесменом и депутатом от Партии регионов, был номинальным владельцем Межигорья, резиденции Януковича.

Санкции - запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза - были введены весной 2014 против лиц, в Евросоюзе считают ответственными за дестабилизацию ситуации в Украине, и с тех пор несколько раз пересмотрены и продлены. Кроме бывшего президента Виктора Януковича, под санкциями, как и раньше, находятся его сын Александр, бывшие чиновники Николай Азаров и Сергей Арбузов.

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Бывший глава Администрации президента Андрей Клюев с 28 февраля 2014-го находится в розыске Службы безопасности Украины. Проживает на территории России. В Украине его подозревают в совершении правонарушений, предусмотренных статьей "Незаконное воспрепятствование организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций", статьей "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа" Уголовного кодекса Украины. Суд Европейского Союза отменил некоторые санкции против Клюева. При этом до марта 2019-го действует запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории Евросоюза. Эти санкции могут продлить.