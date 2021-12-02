ЕС предоставит Украине €31 млн на оборону

Украина получит от Евросоюза €31 млн для укрепления обороноспособности страны.

Деньги предоставят в рамках нового Европейского фонда по обеспечению мира, заявил в четверг министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Важные новости из Брюсселя. Высоко ценим этот шаг, который в очередной раз показал стратегический характер отношений Украины и Евросоюза", - написал он в Twitter.

Автор: twitter.com/DmytroKuleba ЕС предоставит Украине €31 млн

Принятие такого решения стало возможным благодаря длительной и плодотворной дискуссии украинских дипломатов с институтами ЕС и его государствами-членами. В фонде надеются, что это поможет Украине укрепить оборонную способность перед агрессией РФ.

Соответствующее сообщение разместил также Совет ЕС. Помощь будут направлять в ВСУ по четырем направлениям: медицинские потребности военных, инженерные способности и мероприятия по разминированию, мобильность и логистика, а также кибербезопасность.

Финансирование предусмотрели также для Грузии в размере €12,7 млн; Молдовы - €7 млн, и Мали.

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Европейский фонд обеспечения мира создали в начале 2021 года как финансовый инструмент, который будет покрывать все внешние действия, которые имеют военные или оборонные аспекты, с целью предотвращения конфликтов, поддержания мира и укрепления международной безопасности и стабильности. Бюджет фонда на 2021-2027 годы составит около €5 млрд и будет наполняться взносами стран-членов ЕС.