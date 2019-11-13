ЕС поддержал открытие рынка земли в Украине

Надо гарантировать права активных мелких фермеров, советуют в ЕС.

Европейский союз поддерживает планы правительства открыть рынок земли в Украине.

Соответствующее заявление представительство ЕС опубликовано в среду, пишет "Європейська правда"

"Уважая независимый законодательный процесс Украины и принятие суверенных решений, мы готовы предложить опыт и поддержку вместе с другими международными партнерами.

При открытии этого рынка важно установить гарантии, чтобы избежать чрезмерной концентрации земли в руках нескольких операторов, обеспечить справедливое отношение к владельцам небольших земель, которые желают продать свои земельные участки, и гарантировать права активных мелких фермеров, желающих приобрести землю сельскохозяйственного назначения", - заявили в ЕС.

Евросоюз рекомендует, чтобы маленькие фермерские хозяйства были в основе системы государственной поддержки:

"Малые фермеры должны стоять в центре этой реформы, в частности те, которые не зарегистрированы как юридические лица - физические лица, которые обрабатывают сельскохозяйственные угодья".

"Одной из предпосылок успеха является повышение прозрачности через открытый доступ к данным о правах на землю и их публикацию. Для этого понадобится углубленная реформа Государственного Геокадастра и перераспределения некоторых его функций", - сказано в заявлении.

Верховенство права и функционирующая судебная система имеют решающее значение для успеха реформы земельного рынка, заявили в ЕС.

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13 ноября Верховная Рада в первом чтении рассмотрит 11 законопроектов о рынке земли в Украине. Об этом говорится в повестке дня на сайте парламента.