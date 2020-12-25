ЕС отменил персональные санкции против премьер-министра времен Януковича

С Азарова сняли санкции. Фото: Корреспондент

Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС о продлении санкций против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова.

Суд указал на то, что Совет ЕС, перед тем, как действовать на основе решений органа власти третьей страны, должен был проверить, было ли это решение принято с учетом прав на защиту и на эффективное юридическое сопровождение, говорится в решении.

Адвокаты Азарова обжаловали решение Совета ЕС от 4 марта 2019 года, по которому индивидуальные санкции против окружения экс-президента Януковича, включая Азарова, были продлены еще на год.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия. Азаров уже не находится в санкционном списке ЕС.

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Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших украинских чиновников: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко.