ЕС накажет россиян за выборы Путина в Крыму - Порошенко

Несмотря на возражения Украины, России 18 марта провела выборы президента РФ в Крыму. Фото: politeka.net

Евросоюз введет санкции против россиян, которые организовывали выборы президента России в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на брифинге со своим словенским коллегой Борутом Пахором.

"Мы только что получили сообщение... что 8 мая комитет постоянных представителей ЕС принял решение в соответствии с регламентом Совета ЕС об ограничительных мерах, принятых в связи с подрывом территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Этими правовыми актами в список индивидуальных санкций добавляются лица, которые принимали непосредственное участие в организации и проведении незаконных выборов президента Российской Федерации на территории Крыма", - заявил Порошенко.

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22 марта Верховная Рада Украины признала нелегитимными выборы президента РФ на территории аннексированного Крыму. За постановление №8168-1 проголосовали 255 народных депутатов. Также ВРУ призвала международное сообщество применить дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования.