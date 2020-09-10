ЕС на полгода продлил персональные санкции против РФ

Санкции предусматривают ограничения путешествий и замораживание активов. Фото: Reuters

Совет Европейского союза продлил санкции против лиц и субъектов, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Соответствующее решение было принято в письменной форме. Об этом сообщили в пресс служба Совета.

"Сегодня Рада решила продлить санкции, направленные против лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, еще на 6 месяцев до 15 марта 2021", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, данные ограничительные меры предусматривают ограничения путешествий, замораживание активов. В дальнейшем они будут применяться до 175 человек и 44 субъектов хозяйствования.

Стоит отметить, что соответствующие нормативно-правовые акты будут опубликованы в Официальном журнале ЕС 11 сентября.

Ранее сообщалось, что в последний раз Совет ЕС решил продлить на полгода индивидуальные санкции в отношении 175 русских и сепаратистов, а также ограничения по 44 компаний 13 марта этого года.