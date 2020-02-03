"ЕС" инициирует следственную комиссию по расследованию дела Шеремета

Председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе прокомментировала вопрос о создании ВСК по расследованию дела об убийстве Павла Шеремета

Тот факт, что подозреваемые в убийстве Павла Шеремета находятся под арестом, при том что отсутствует достаточное количество доказательств их вины и генеральный прокурор Украины это признал, недопустимо. "Европейская Солидарность" настаивает на создании соответствующей временной следственной комиссии при Верховной Раде.

Об этом заявила председатель комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Иванна Климпуш-Цинцадзе в комментарии журналистам.

"Сегодня во время Согласительного совета мы в который раз поднимали вопрос о создании ВСК по расследованию дела об убийстве Павла Шеремета. Мы видим, что уже даже генеральный прокурор признает, что нет достаточно доказательств против тех людей, которые сегодня объявлены подозреваемыми в этом деле и вынуждены находиться под арестом", - подчеркнула политик.

Иванна Климпуш-Цинцадзе отметила, что надеется на поддержку руководства Верховной Рады инициативы "Европейской Солидарности" в деле Павла Шеремета.

"Пока мы не слышали одобрительной реакции на эти инициативы руководства парламента, но надеюсь, что они по крайней мере будут включены в повестку дня на этой неделе", - сказала она.

Напомним, ГБР отказалось открыть уголовное производство по заявлению адвокатов подозреваемого в убийстве Павла Шеремета Яны Дугар о фальсификации доказательств следствия.