ЕС готовится запретить импорт российской нефти, газа и угля

ЕС не будет покупать российские энергоносители. Фото: Укринформ

Лидеры Европейского Союза договорятся о поэтапном отказе от зависимости ЕС от импорта российского газа, нефти и угля на саммите на этой неделе.

"Мы договорились о поэтапном отказе от импорта российского газа, нефти и угля", - говорится в проекте заявления лидеров, пишет Reuters.

Лидеры ЕС встретятся в Версале в четверг и пятницу, чтобы обсудить укрепление их общей обороноспособности и заявку Украины на вступление в блок из 27 стран.

Задача будет сложной, поскольку ЕС покупает у России 45% импортируемого газа, около трети нефти и около половины угля. Это сделает блок уязвимым, если Россия решит отомстить за политику ЕС, ограничивая экспорт.

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"Агрессивная война России представляет собой тектоническое смещение в европейской истории. Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и сделать дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета. модели роста и инвестиций на 2030 год", – добавили в ЕС.

В ЕС заявили, что диверсифицируют свои поставки энергии и маршруты за счет использования сжиженного природного газа (СПГ) и разработки биогаза и водорода.

Европа также ускорит развитие возобновляемых источников энергии и их ключевые компоненты. Вместе с тем, страны ЕС соединят европейские газовые и электрические сети, чтобы лучше распределять ресурсы, полностью синхронизировать электрические сети и усилить планирование на случай непредвиденных обстоятельств для обеспечения безопасности поставок.

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