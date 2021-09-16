ЕС должен принять Украину - Дуда

Зеленский и Дуда в Киеве, 12 октября 2020 года. Фото: president.gov.ua

Президент Польши Анджей Дуда выступил за расширение Европейского Союза.

Украина, Молдова и другие государства, которые модернизируются и стремятся стать членом ЕС, должны получить такую возможность, заявил президент соседней страны в среду на встрече группы "Аррайолос" - неформальной встречи президентов парламентских и полупрезидентских государств-членов ЕС, сообщает "Європейська правда"

"Выстраивая глобальную позицию ЕС, мы должны помнить о себе. Сила нашего сообщества и ее восприятие в мире должны быть результатом его авторитета.

Мы не вызовем доверия, если нашим партнерам, которые делают усилия по модернизации и хотят присоединиться к нашему сообществу, не будет оказана такая возможность. Поэтому я говорю о расширении. Мы - Европа, континент, а не клуб для избранных", - сказал президент Польши.

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ЕС должен быть открытым для других европейских стран, которые уже проводят евроинтеграционные реформы, по словам Дуды.

"К сожалению, через более 30 лет после падения "железного занавеса" европейская территория все еще разделена. Сегодня завесы сделаны не из железа, а из таможенных барьеров, визовых ограничений и отсутствия перспектив членства. И я говорю это открыто: в непосредственной близости от нас европейские страны, которые должны быть частью нашего сообщества", - сказал польский президент.

Такими странами, по словам Дуды, являются Украина и Молдова.

"Недавно я был в Молдове по случаю 30-летия независимости. Я видел молодых людей, которые с энтузиазмом относятся к изменению своей страны.

Все мы видели Украину в 2014 году, где молодые патриоты и демократы погибали на баррикадах за то, чтобы их страна имела шанс однажды войти в европейское сообщество.

Итак, если мы хотим, чтобы Союз был действительно Европейским Союзом, мы должны продолжать политику расширения", - заявил президент Польши.

Украина и Польша - стратегические партнеры. Вступление Украины в Европейский Союз поддерживают большинство украинцев.